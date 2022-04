Vertrouwen in politiek is laag door de politiek zelf

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen probeerde ik mensen te motiveren om ChristenUnie te stemmen. In gesprekken gaven echter een aantal mensen aan niet meer op de CU te stemmen omdat de partij toch weer in een kabinet was gestapt met Mark Rutte. Zelf denk ik dat het lichte verlies voor ChristenUnie daar grotendeels verband mee houdt.