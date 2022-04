Sjirk Kuijper bagatelliseert de affaire rondom Sywert en minister De Jonge in zijn commentaar (ND, 7 april). Natuurlijk worden in het heetst van een dodelijke strijd vergissingen gemaakt en regelmatig ook fouten. Dat wordt De Jonge in het algemeen vergeven. Terecht. Niemand wist hoe het moest, er werden keuzes gemaakt op basis van beperkte informatie. Dát is het probleem niet. Wat wel echt een probleem is, is het feit dat de minister meer dan een jaar onvolledige en zelfs onjuiste informatie heeft verstrekt. Hij heeft zelfs informatie die openbaar zou moeten zijn geprobeerd te wissen. Als een minister dat doet, is de waarheid vertrokken. Dat is geen detail waar zand over moet.