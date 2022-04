Er leeft begrijpelijke frustratie over capaciteitsgebrek, gebrekkige toegang tot de rechter en te kostbare en te lange procedures. Maar bezinning moet ook over onderliggende waarden gaan. Er moet fundamenteler over de toekomst van de rechtspraak worden nagedacht, met oog voor vernieuwing en in samenhang. Over grotere vragen, zoals wat de kerntaken van een rechter zijn. Een Deltacommissie is gewenst.

Wat de Amerikaanse oud-president Donald Trump in een tijdsbestek van vier jaar niet lukte, lukte de Russische president Vladimir Poetin binnen enkele weken: de Europese NAVO-landen ervan doordringen dat zij hun defensie in de afgelopen decennia aanzienlijk hebben verwaarloosd. Ook in Nederland wordt dat nu erkend. Twee jaar eerder was bij velen het besef doorgedrongen dat we de gezondheidszorg in het afgelopen decennium erg kwetsbaar maakten door te efficiënt met ruimte en menskracht om te willen gaan en het produceren van medicijnen en medische hulpmiddelen zoveel mogelijk aan andere landen over te laten. Het onderwijs en de jeugdzorg kunnen soortgelijke bezuinigingsverhalen vertellen.

Daarnaast hebben we te maken met vele burgers ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .