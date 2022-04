President Zelensky vroeg om meer wapens, maar leidt dat niet tot escalatie?

Nog meer wapens brengen de vrede in Oekraïne niet dichterbij. Blijf in plaats daarvan inzetten op vrede door onderhandelingen.

President Zelensky vroeg om meer wapens. We vragen ons af of de Russen met meer wapens kunnen worden verdreven.

We zijn diep geschokt door de tragedies in Boetsja, Stary Bykiv en ander Oekraïense dorpen waar vreedzame burgers op gruwelijke wijze zijn vermoord. Het Russische leger is Oekraïne binnengevallen, bombardeert ziekenhuizen en belegert steden waardoor burgers omkomen van honger en dorst. De Russische agressie moet onmiddellijk worden gestopt.

We prijzen de Oekraïense inspanningen om vrede te bereiken door middel van vredesbesprekingen. Inmiddels zijn er al meer dan vier miljoen mensen Oekraïne ontvlucht. Ook in het binnenland zijn er meer dan zes miljoen mensen op de vlucht. Er is dan ook hard humanitaire hulp nodig.

In een toespraak tot de Tweede Kamer vroeg de Oekraïense president Zelensky Nederland onder andere om meer wapens ..

