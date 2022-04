Het verzamelen van bewijs voor oorlogsmisdaden in Oekraïne heeft wel degelijk zin

De vervolging van misdrijven in Oekraïne lijkt onrealistisch, maar de kracht van het internationaal recht is geduld. Bewijs dat nu wordt vergaard, kan ook over enkele jaren nog worden gebruikt als de omstandigheden veranderen.

De meeste Russische militairen zullen nooit van Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman hebben gehoord – en toch zouden ze die naam moeten onthouden. Dinsdag opende het Internationaal Strafhof in Den Haag het proces tegen Abd-Al-Rahman, een vermeende rebellenleider die voor oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid in het conflict in Darfur terechtstaat. Voor het eerst wordt een leider ter verantwoording geroepen voor zware misdrijven in het conflict in West-Soedan, een strijd die aan het begin van deze eeuw de aandacht van de wereld trok. Onder leiding van Abd-Al-Rahman hebben strijders volgens de aanklager families vermoord, vrouwen verkracht en hele dorpen in brand gestoken. De daden schokten door hun wreedheid het geweten van men..

