De column van Reina Wiskerke en het hoofdredactioneel van Piet de Jong (ND, 6 april) maken opnieuw pijnlijk duidelijk hoe het is gesteld met de moraal van de Nederlandse staat. Het is hierbij vooral de vraag óf er wel sprake is van ‘niet in staat zijn’ en ‘er niet in geslaagd’ zijn. Wie de aangekaarte (en vele andere!) dossiers volgt, kan maar tot één conclusie komen: de bereidheid ontbreekt simpelweg. Bijna altijd wordt gedraald, ontkend, vergeten, gebagatelliseerd, weggewoven, doorgeschoven, afgekocht. Zo draait de BV Nederland op volle toeren, worden grote bedrijven stelselmatig ontzien en bevoordeeld. Ook de kiezers in de hogere en middeninkomens worden stelselmatig bevoordeeld met maatregelen die hen het minst in de portemonnee raken en veelal bevoordelen. Dit is godgeklaagd. Er is geen moreel kompas. Nog steeds niet. Het land, de burgers, de aarde en onze wereld verdienen beter.