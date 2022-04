De klimaatcrisis is als een apenval

Het is ‘tijd voor actie’, er daarbij is veel haast geboden, schrijft Piet H. de Jong in het hoofdredactioneel commentaar over het jongste klimaatrapport van het klimaatpanel IPPC van de Verenigde Naties (Nederlands Dagblad, 6 april).

En hij richt de pijl op onze verantwoording omtrent het klimaat. De zoveelste.

Het doet me denken aan de apenval, die vroeger in India werd gebruikt om apen te vangen. Er ligt rijst in de holte van de boom. Een aap pakt zo veel mogelijk korrels. Maar als de jager eraan komt wil hij niets loslaten. Zo raakt zijn volle poot met rijst vast in de boom. En raakt hij dodelijk gevangen.

Zo zitten wij dodelijk gevangen in onze lustcultuur van materialisme en overconsumptie. Die we niet willen loslaten. En de last schuiven we naar de volgende generatie, de provincie Groningen of een uitdrogend werelddeel.

