In het vermelde voetgangerstarief in het artikel over de veerboot Nederland-Noorwegen (Nederlands Dagblad, 7 april) is gemeld dat dit minimaal 225 euro voor een enkele reis is, inclusief hut. Deze overtocht blijkt beschikbaar vanaf 150 euro. Een enkele overtocht met auto is mogelijk vanaf 225 euro per persoon, niet zoals vermeld 250 euro. Prijzen kunnen verschillen per seizoen en hangen mede af van geen of type voertuiggebruik, meldt Holland Norway Lines ter aanvulling op de berichtgeving.