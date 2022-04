Moet je zwijgen in de Stille Week?«

In de Stille Week gaan we op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Zijn er woorden als je zo dichtbij het mysterie komt? Sommige christenen kiezen ervoor om een week lang te zwijgen. Want het is zo onbegrijpelijk. Anderen hebben hun buik vol van de protestantse woordtraditie. Maar je kunt niet zonder woorden. Ze vormen als het ware de stappen die nodig zijn om tot aanbidding te komen. Maar dan moet die stappen wel goed gezet worden. Misverstanden en karikaturen liggen op de loer.

Neem Jezus’ gebedsworsteling in Getsemane. Dat is een goede opmaat naar Golgota en Pasen. De evangelisten beschrijven in sterke bewoordingen hoe Jezus in Getsemane uit doodsangst bijna sterft. Hij desintegreert. Wie het evangelie in z’n geheel leest, staat voor een raadsel. Altijd is Jezus Heer en meester. Over de golven en de wind. Over zijn tegenstanders bij felle godsdienstige debatten. Over ziekte. Zelfs over zonde en de dood. En dan Getsemane. Jezus valt neer en bezwijkt zowat. Hij smeekt of de lijdensbeker van hem mag worden weggenomen.

Wat gebeurt hier? Vreest Jezus het oordeel van zijn Vader? Hebben gelovigen die over God denken als over een ‘strenge God de Vader’ enerzijds en een ‘lieve, genadige Jezus’ anderzijds gelijk? Diverse..

