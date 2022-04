Israël geen vriend maar broeder. God heeft mij met Israël verbonden

Mijn band met Israël verschilt principieel van vriendschap. Israël is voor mij een broeder, en daarom schaadt kritiek de band met Israël niet.

'Met religieuze Joden deel ik het geloof in Gods soevereiniteit én Gods verbond met het Joodse volk.'

Israël is voor mij het Joodse volk; het volk waarvan ik op grond van de Schrift vast geloof dat dit volk het volk van Gods verbond is, ook vandaag.

Via dit volk heeft God aan vele niet-Joden in de loop der eeuwen zijn Woord en Messias gegeven. Alles wat een christen heeft, ontving hij van Israëls God. Van niemand (een heiden) ben ik door Gods verkiezend handelen gemaakt tot iemand. Israëls God heeft mij ingelijfd in zijn verbond met Israël en bepaalt mijn identiteit.

Mijn band met Israël verschilt principieel van vriendschap. God heeft mij met Israël verbonden. Deze verbondenheid creëert de ruimte om door verschillende Joden wel als een vriend, maar niet als een broeder gezien te worden.

geen keuzeDeze verbondenheid biedt mij ondertussen de ru..

