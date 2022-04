Op welke manier raakt de inflatie jou? Acht mensen reageren

Onze dagelijkse boodschappen, de benzine en de energierekening. Alles wordt flink duurder in Nederland. De inflatie steeg in maart tot bijna 12 procent. Acht mensen vertellen hoe het hen treft.

Onze dagelijkse boodschappen, de benzine en de energierekening. Alles wordt flink duurder in Nederland. De inflatie steeg in maart tot bijna 12 procent. Dit betekent dat we gemiddeld 12 procent meer betalen voor producten dan vorig jaar in maart. Onderzoek van vakbond FNV laat zien dat veel mensen aan het einde van de maand geen geld meer over houden en 30 procent van de mensen zelfs geld tekort komt. De overheid treft intussen maatregelen met lagere belasting op brandstof en compensatie voor de hogere energiekosten.

Warme sokken

Henrieke Schouten, moeder en schrijver

We wonen in een huis uit 1900 met energielabel F, waardoor de gasrekening verdubbelde. We besloten daarom om overdag alleen de huiskamer, de keuken en één kleine studeerkamer ..

