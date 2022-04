Als het in Nederland enkele weken niet regent is er regelmatig iemand die de gelegenheid aangrijpt om zijn mening over droogte of verdroging te geven. Zo ook Royal HaskoningDHV-consultant Jos Peters (ND, 4 april).

In maart 2022, met een record aan zonneschijn, een lage luchtvochtigheid en amper regen, was de overvloed aan water van februari snel verdwenen en door sommigen ook snel vergeten.

Daarmee ontstond nog geen droogte zoals Peters doet voorkomen. Die berichten betroffen de wateraanvoer in de grote rivieren die uitzonderlijk laag is voor de tijd van het jaar. De oorzaak daarvan ligt buiten de landsgrenzen, de gevolgen niet.

Anders dan hij stelt was de zomer van 2020 niet droog. In het voorjaar regende het van half maart tot in juni amper, tegelijk was het zonnig met een stevige bries en de luchtvochtigheid was daardoor uitzonderlijk laag. Droge zomers zoals 2018 en ’19 kwam ook in de vorige eeuwen voor, scheepvaart op de rivieren was dan onmoge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .