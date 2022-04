Is er nog toekomst voor de kerk?

Uit het artikel ‘ Kerken Hillsong dicht door ophef ’ (ND, 29 maart) blijkt dat zes Hillsong-kerken in Amerika sluiten vanwege een leiderschapscrisis. Andere vermaarde kerkleiders zoals Houston, Hybels, Timmis, Falwell en Lentz sneuvelden al eerder door grensoverschrijdend gedrag.

'Jezus, hoop voor de mensheid' staat er op de gevel van de Hillsong-megakerk in het Australische Sydney. De leiding van Hillsong is in opspraak.

Zou, wat Wim Houtman in zijn commentaar over ‘de kwetsbare megakerk’ voorstelt, het helpen zulke leiders onder gezag van gevestigde kerken te stellen (ND, 26 maart)? Mogelijk, maar uit recente onderzoeken zoals Religieus leiderschap in post-christelijk Nederland, Wolven in de Kerk en de tv-serie ‘Uitgepreekt’ (EO) blijkt dat dezelfde zaken ook bij de traditionele kerken, weliswaar meer onder de pet gehouden, voorkomen.

De oplossing kan beter gezocht worden in (her)vorming van leiderschap én kerk. Leiders beter bekwamen, vormen, trainen en toerusten. Naast theologische kennis ook kundigheid en karaktervorming (in deugden). Predikanten een veilige plek bieden waar zij hun worstelingen kunnen delen, zonder meteen erna ontslagen te worden. Me..

