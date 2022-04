Verhullend spreken helpt dementerende niet

‘Het zijn geen dementerenden, het zijn mensen mét dementie. Zij vertonen geen ‘probléémgedrag’ maar ‘signaalgedrag’. En de deuren van hun verpleegafdelingen moeten niet op slot, maar open.’

Het is een tendens mensen met dementie vooral als ‘normaal’ te zien. Als mensen zoals jij en ik. Met kleinmenselijke behoeften en verlangens, die net als de onze bevredigd willen worden. De inclusieve maatschappij in het verpleeghuis, zeg maar.

Onmiskenbaar waar. Niks op af te dingen. Waarheid als een koe.

Het hoort er allemaal bij. Dit vormt wel degelijk een probleem. Een groot probleem zelfs. Het plaatst ons voor enorme dilemma’s. Iedere dag opnieuw.

Want moeten we mensen veertig keer per dag naar het toilet brengen, omdat ze hiernaar verlangen? Terwijl..

