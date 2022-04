In het bericht over het ledental van de Christelijke Gereformeerde Kerken (ND, 6 april), staat deze zin: Ook accepteert de gemeente homo’s en kunnen vrouwen er dominee, ouderling en diaken worden. Duidelijker was geweest als daar had gestaan: Ook accepteert de gemeente homo’s die een relatie aangaan. Verder is de Verrijzeniskerk een van de drie kerkgebouwen van de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle.