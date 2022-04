1 Laatst vroeg deze krant zich af of het snel oplopende tekort aan dominees opgelost kan worden door doorwerken na het pensioen (ND, 30 maart). Wat te denken van meer inzet van kerkelijk werkers? Deze beroepsgroep staat te trappelen om hun roeping van harte in te vullen met iets meer dan de summiere en vaak tijdelijke contracten die nu gewoon lijken te zijn.