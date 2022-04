Een radicaal ander schoolsysteem: onderwijs met oog voor álle leerlingen

Nogal wat jongeren lopen vast in het huidige onderwijsbestel, dat te veel uitgaat van gemiddelde leerlingen. Dat kan en moet anders, met in plaats van speciaal onderwijs maatwerkklassen naast reguliere.

Schooltrauma, ik had er nog nooit van gehoord. Als ik aan trauma denk, denk ik aan oorlog. Inmiddels heb ik in mijn dagelijkse leven ondervonden wat het inhoudt. Ook in mijn eigen gezin heb ik ervaren welke negatieve invloed het onderwijs kan hebben op het welbevinden van een kind. Naar school gaan betekent soms elke dag oorlog in het hoofd van een kind.

Daarom bepleit ik een radicaal ander schoolsysteem voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Kinderen en jongeren voor wie het onderwijs niet past door bijvoorbeeld autisme en/of hoogbegaafdheid raken niet zelden depressief door het huidige onderwijssysteem. Jongeren raken getraumatiseerd als ze vastlopen in en door het schoolsysteem. Met leerplichtontheffingen worden ze buiten de m..

