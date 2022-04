De dieptepunten rondom Hillsong leren ons een zoveelste les: ongetemd kapitalisme schaden het evangelie

Nu de megakerk Hillsong onder vuur ligt, verdient het onderliggende model van kerk-zijn aandacht, schrijft Anna Looije. Een kerk die gebaseerd is op kapitaal, roem en status maakt het evangelie in de praktijk monddood.

Een Hillsong-bus brengt kerkgangers op zondagmorgen naar de megakerk in de Australische stad Sydney, bezocht door tienduizenden kerkgangers. 'De corruptie binnen de organisatie is niet incidenteel, maar tast alle lagen aan.'

Opnieuw staat Hillsong in de spotlights en opnieuw is het niet erg verheffend wat er belicht wordt. De afgelopen weken waren er verschillende dieptepunten te betreuren.

Reed Bogard, pastor of Hillsong in Dallas, werd beschuldigd van verkrachting van een jonge vrouw die voor de kerk werkte. Oprichter en Hillsong-topman Brian Houston, die al een rechtszaak aan zijn broek heeft vanwege het toedekken van kindermisbruik door zijn vader, blijkt zichzelf ook schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag naar mensen onder hem. En afgelopen week bracht Discovery Plus een driedelige documentaire uit over Hillsong, waarin een cultuur van decadentie, controle en misbruik uit de doeken wordt gedaan.

Het is niet de eerste keer en on..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .