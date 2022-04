Het is logisch dat studenten een deel van hun studie zelf betalen

Het opinieartikel van Jan Hol over het kostenplaatje van een nieuwe studie (ND, 28 maart), bracht mij terug naar de tijd waarin ik zelf student was. In 1977 startte ik mijn studie aan de KLOS (kleuterleidsteropleiding) in Arnhem. De overheidsfinanciering heette in die tijd een studietoelage, die werd uitgekeerd aan mijn ouders.

De kosten voor mijn studie en het reisgeld werden deels door mijn ouders betaald. De studieboeken kocht ik tweedehands. Met een gevulde broodtrommel ging ik op de fiets naar het treinstation. Vandaar met trein en bus naar Arnhem.