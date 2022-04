Nieuwe media zijn niet eng, ze passen perfect bij de altijd al spelende mens

Raken we de grip op de realiteit kwijt? Die vraag is bijzonder actueel, want de combinatie van kunstmatige intelligentie en mediatechnologie maakt het vandaag de dag mogelijk om de werkelijkheid te kneden in iedere gewenste vorm. Stem, foto, bewegende beelden: alles kan worden gemanipuleerd en gefabriceerd tot op een niveau dat ‘echt’ niet meer te onderscheiden is van ‘nep’. De naam voor dit soort media - synthetische media - onderschrijft het punt dat het allemaal gaat om kunstmatige versies van de werkelijkheid.

Je hoeft ook geen computerexpert meer te zijn om dat allemaal te kunnen. Iedereen die de weg op internet weet, kan bijvoorbeeld leren hoe hij een deepfake-video maakt. Een digitaal mens maken die volledig echt lij..

