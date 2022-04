Of minder vaak douchen

Ik weet een betere oplossing. Waarom geen oproep om maar twee keer per week te douchen? Wat zou dat niet besparen op gas en water? Artsen vinden het helemaal niet gezond om elke dag te douchen. Bewoners van instellingen worden ook maar twee keer per week gedoucht.

Toen ik in de jaren vijftig op een internaat zat, mochten we ook maar één keer per week douchen. We vonden het luxe, want de meesten van ons hadden thuis alleen maar een teil!

Als we denken aan al die miljoenen op onze aarde, die niet eens schoon drinkwater hebben, moeten we ons dan niet schamen voor onze overdaad?

Wie doet er mee?

