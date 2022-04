Buitenlandse commentaren over Boetsja: ‘Dit is een ander niveau van kwaad’

Oekraïense militairen inspecteren kapotgeschoten Russisch oorlogsmaterieel in de stad Boetsja, afgelopen zondag. De naam van de stad is sinds die dag verbonden met de vondst van honderden gedode burgers in de straten.

Volgens de Oekraïense schrijver Jan Valetov heeft ‘het op een na grootste leger ter wereld, bestaande uit plunderaars, verkrachters, moordenaars en huurlingen, zijn ware gezicht laten zien’. In een opiniestuk voor de Oekraïense nieuwssite 24tv.ua schrijft Valetov: ‘Als 75 procent van de bevolking van een land met 140 miljoen inwoners deze oorlog steunt en dus goedkeurt wat het Russische leger in een buurland doet, dan zijn de Russen terminaal ziek. Dan horen ze achter het IJzeren Gordijn, in een kooi, niet in de beschaafde wereld.’

gruweldaad

‘Dit is helaas de Russische manier van oorlogvoeren’, stelt de Russisch-Amerikaanse columnist Max Boot somber vast in The..

