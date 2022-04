Van de redactie: Uitgezette oorlogsverslaggever Dulmers hielp ‘de Russen’ niet

Verslaggevers willen niet zelf onderwerp zijn van nieuws; ze gaan op pad om te berichten over wat zij belangrijk en nieuwswaardig vinden, en wat volgens hen de wereld weten moet. Het was dan ook met tegenzin dat we als Nederlands Dagblad maandag berichtten over de grove en ongemotiveerde manier waarop correspondent Robert Dulmers zondag door Oekraïne is uitgezet. Zijn arrestatie mocht het verschrikkelijke nieuws over de massamoord op burgers van Boetsja niet van de voorpagina verdringen. Maar het was wel een ernstige vrijheidsbelemmering.

Dulmers berichtte zondagochtend in alle vroegte via Twitter over een Russische raketaanval op een oliedepot nabij het centrum van Odesa, de stad waar hij de afgelopen tijd verbleef. Hij bracht daarbij ook even zichzelf in beeld. Niet uit ijdelheid, maar om te laten zien dat het zijn eigen werk en waarneming was, niet een van anderen gejat filmpje. Dat laatste had gekund: het Spaanse nieuwsaccount @MundoEConflicto plaatste beelden waarop een raketinslag bij Odesa te zien en horen was, bijna realtime. De latere beelden van Dulmers toonden vooral de daaropvolgende enorme rookontwikkeling, die toen al van verre te zien moet zijn geweest.

Vanaf 28 februari, de dag dat hij naar Oekraïne reed, heeft Dulmers reportages geschreven over het lijden ..

