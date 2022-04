Ook de ratio kan je tot geloof brengen

Ik ben het met Wim Dekker eens dat een verhaal waaruit een diep geloof blijkt een goede manier kan zijn om een niet-gelovige te overtuigen (ND 26 maart). Maar anders dan hij zie ik dit niet in mindering komen op de rol die ook de ratio kan spelen. Niet elke ongelovige is namelijk dezelfde. En er zijn zonder enige twijfel medemensen die zich enerzijds tot het geloof aangetrokken voelen, maar anderzijds de laatste stap niet zetten omdat ze niet tegen hun verstand in willen gaan. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen die denken dat geloof en resultaten van de wetenschap met elkaar onverenigbaar zijn. Als we beseffen dat geloof weliswaar boven het verstand uitgaat, maar er niet tegenín, wat een mooie opdracht is het dan om dit uit te leggen. Dan zou ik beginnen te noemen dat wetenschappelijk vaststaat dat het heelal een begin heeft. Daaraan vooraf gaat dus het niets, ook niet enige vorm van ‘natuur’. Het moet wel een boven-natuurlijke macht zijn die het heelal heeft doen ontstaan. Me dunkt een sterke aanwijzing dat God bestaat en alles geschapen heeft. Waar trouwens ons geloof kennis van oorsprong, zin en einde van het leven en de geschiedenis inhoudt, is het, anders dan Wim Dekker vindt, minstens ook een levensbeschouwing. Moeten wij er dan bezwaar tegen maken dat God daarin mede ‘zijn’ rationaliteit geopenbaard heeft?