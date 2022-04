Voor veel jongeren is wettelijk rouwverlof heel nuttig

In de krant van 31 maart stond een artikel over een uitgebracht Panteia-rapport, waarin het kabinet wordt geadviseerd om serieus na te denken over de invoering van een wettelijk recht op rouwverlof. De discussie hierover is al een tijd aan de gang, met name over de invloed van verlies op iemands werk. Dat wij in Nederland hier nog steeds over debatteren verbaast mij. Uit het rapport blijkt dat in België en Frankrijk al respectievelijk tien en elf dagen rouwverlof bij wet zijn geregeld en dat in Denemarken ouders zelfs recht hebben op 26 dagen bij het verlies van een kind.