Er zal helemaal geen olieschaarste ontstaan op de wereldmarkt en dus ook geen prijsexplosie. Bovendien: extra kolen zijn ruim beschikbaar

Australië kan Nederland probleemloos meer kolen leveren. Slecht voor het klimaat, ja, maar een acute Rusland-crisis kan ermee worden vermeden. Foto is gemaakt in de grootste kolenhaven ter wereld: Newcastle (Australië).

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde desastreuze gevolgen voor West-Europa, en mede daardoor ook voor Nederland, van een potentiële boycot van Russische olie en gas. Dit is vermoedelijk de hoofdreden waarom premier Mark Rutte een Europese boycot van Russische olie en gas een brug te ver vindt. Maar het CPB zaait paniek door zijn rapport te baseren op achterhaalde modellen uit de jaren vijftig en een kennelijk gebrek aan kennis van de energiemarkt.

Het kernprobleem is dat daardoor een groot aantal alternatieven volledig wordt genegeerd, terwijl het wél meenemen daarvan in de analyse tot exact de tegenovergestelde conclusie leidt: zoals we allang weten van eerdere ervaringen met sancties, wordt het met sancties getroffen land er armer v..

