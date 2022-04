Nederland heeft meer dan genoeg water. Verdroging veroorzaken we vooral zelf

Waarom leren we niet van periodes met droogte? We voeren al veertig jaar beleid en doen ook al veertig jaar steeds meer onderzoek. Maar rapporten en goede wil houden geen druppels tegen.

Stofwolken als gevolg van een droge akker die wordt geploegd in het landbouwgebied rondom de Sallandse Heuvelrug nabij het Overijsselse Haarle in april 2020. Nederland kampte toen voor het derde jaar met grote droogte.

Op jaarbasis heeft Nederland genoeg water, meer dan genoeg. We gaan er alleen niet slim mee om. Het zou helpen als we aan het groeiseizoen beginnen met voldoende water in sloten en bodem. Dat is dit jaar wéér niet het geval, ondanks de doorweekte winter die achter ons ligt. Hebben we dan niets geleerd van 2018, 2019 en 2020? Waterbeheer moet anders. Uiterlijk begin maart moet dat maximaal gericht zijn op het vasthouden van water. April is echt veel te laat.

De maand februari was kletsnat, met hier en daar zelfs wateroverlast. Gemiddeld viel in Nederland 120 millimeter. Een weerman sprak over twaalf volle emmers op elke vierkante meter, tweemaal meer dan gemiddeld voor die maand. Net geen record, de maanden februari van 1946 en 2020 waren ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .