Het is niet de vraag óf maar hoé andere sectoren getroffen gaan worden door windenergieparken op de Noordzee

Er is openheid van zaken gewenst over de onzekerheden die gepaard gaan met nieuwe windenergieparken op de Noordzee.

‘Het kabinet wil windenergie op zee verdubbelen’, zo kopten verschillende nieuwssites en ook deze krant recent. Drie nieuwe gebieden op de Noordzee zijn aangewezen voor windenergie. Ook werd deze week bekend dat Nederland van plan is om 1,25 miljard in wind op zee te investeren met geld uit het Europees coronaherstelfonds. Slimme zet op een politiek gunstig moment. Vanwege de Oekraïnecrisis en de hoge gasprijzen waait de politieke wind de juiste kant op. Rechts roept: ‘energieonafhankelijkheid’, links ziet haar groene dromen in vervulling gaan. Het lijkt een prima idee: Nederland is vol, maar op zee schijnen we nog wat ruimte te hebben. Maar niets is minder waar.

drukst bevarenDe Nederlandse Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .