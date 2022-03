Hoe ga je om met nieuwe verhoudingen nu steeds minder mensen geloven?

Nederland is een ongelovig land geworden. Uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 70 procent van de Nederlanders niet gelooft. Zij noemen zichzelf agnost of atheïst. Hiermee is de invloed van religieuze organisaties in de maatschappij sterk afgenomen. Niet-gelovigen zoeken zelf naar de zin van het bestaan in hun eigen leven.