Het heeft best even geduurd voor ik toegaf hoe pittig ik het moederschap soms vind

Net als veel pasgetrouwde stellen fantaseerden mijn man en ik er na ons trouwen enthousiast op los. We waren beiden nog studerend en stippelden de toekomst uit: na ons afstuderen zouden we een baan krijgen, daarna een koophuis, dan een hond en tot slot een kind. Twee misschien. Of drie of vier. Toen wij twee jaar later - de banen en de hond waren er al en aan een koophuis werd gewerkt - te horen kregen dat mijn man onvruchtbaar was, stortte ons toekomstbeeld in. In het potje zaad dat hij bij het ziekenhuis inleverde, werd geen enkele zaadcel gevonden. Op een natuurlijke manier zwanger worden was uitgesloten. Er was één vruchtbaarheidsbehandeling die ons zou kunnen helpen een kindje te krijgen van ons samen: icsi, een bijzondere vorm van ..

