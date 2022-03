De keuze voor het relativisme komt niet zo vaak voort uit ons intellect, maar uit de angst om anderen te veroordelen.

Dierenleed was jaren geleden mijn reden om vegetarisch te gaan eten. Voordien vond ik dat echter een soft argument.

Sterker nog: ik werkte van mijn zestiende tot en met mijn achttiende in een pluimveeslachterij. Ik vond dat reuze gezellig.

Veel van mijn vrienden werkten er ook, dus tijdens het werk konden we kletsen en grappen maken (anderen besmeuren met de geurende maaginhoud van overleden kippen vond ikzelf bijvoorbeeld buitengewoon grappig).

Deze en andere beelden uit de vleesindustrie roepen dus heel verschillende reacties op. De interessante vraag die we kunnen stellen, is: welke reactie is juist? Maar wacht even ... ‘juist?!’ Zodra de vraag naar juistheid op tafel komt te liggen, ontwaakt de relativist. ‘De een vind..

