Eerbied voor slager

Af en toe wordt de slager niet al te positief afgeschilderd. Denk maar aan de uitdrukking: de slager die zijn eigen vlees keurt. President Biden noemt Poetin, de bekende bloeddorstige machtswellusteling, ‘slager’ (ND, 28 maart). Vele jaren heb ik het mooie vak van zelfslachtende slager met liefde en passie uitgeoefend. Als leverancier van voedsel van hoogwaardige kwaliteit probeerde ik de lekkerste worst van ons land te maken. Laten we samen wat meer eerbied en waardering hebben voor onze ambachten en handwerkslieden. We hebben ze nodig nu en in de toekomst, en gaan ze missen als ze er niet meer zijn.