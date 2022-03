Hele of heel?

Ons mooie Nederlands is vaak toch lastiger dan gedacht. Neem nu het verschil tussen heel en hele. Enkele dagen geleden las ik in de krant dat de paus hele bemoedigende woorden sprak. Nu hebben sommige mensen genoeg aan een half woord, maar in dit geval, het betrof Zelensky, was een half woord niet genoeg. En in de krant van 29 maart lees ik dat Sophia Geuze in haar column van hele noten hele lange noten maakte in plaats van heel lange noten terwijl ze even daarvoor schreef dat halve noten niet gepast waren.