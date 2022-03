De vredestichter is als een kookpot

Gerard de Korte besluit zijn column (ND, 22 maart) met de woorden van Jezus: ‘Zalig de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.’ Deze uitspraak houdt me al lange tijd bezig, ik weet er niet goed raad mee. Het verband dat door vredesgroeperingen wordt gelegd tussen deze tekst en het ‘gij zult niet doden’ alsmede de ‘omgesmede ploegscharen’ van Jesaja 2, wringt voor mij ergens, maar tot voor kort wist ik niet goed waar. Totdat ik besefte dat degene die deze tekst uitsprak niet twintig eeuwen christendom, maar tien eeuwen jodendom achter zich had en ik misschien daar de betekenis zou kunnen achterhalen.