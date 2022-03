Versplintering in gemeenteraden is lang niet overal toegenomen na verkiezingen

Een van de belangrijkste conclusies van de gemeenteraadsverkiezingen twee weken geleden was dat de gemeenteraden weer meer versplinterd waren. Al snel verschenen er artikelen die stelden dat de versplintering ‘groter dan ooit’ was, NRC schreef dat ‘in veel gemeentes het aantal fracties toe [neemt]’, dit zou volgens NOS en Het Financieel Dagblad de vorming van colleges bemoeilijken, en Trouw schreef al zalvend dat die grotere versplintering geen slecht nieuws hoefde te zijn. Wat echter miste in al deze analyses was de platte vaststelling: hoe sterk is de versplintering toegenomen? En is dit overal in Nederland zichtbaar?

De meest simpele manier om na te denken over versplintering is het aantal partijen dat zetels heeft gehaald in de ..

