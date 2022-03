President en verhalenverteller Zelenski: ‘Hij slaagt er in te doen waar Trump zo naar verlangde’

Wereldwijd zijn commentatoren en deskundigen enthousiast over de communicatie van de Oekraïense president Zelenski. ‘Als Zelenski spreekt, zijn we allemaal Oekraïens!’

'Zodra de eerste schok van beelden van gebombardeerde gebouwen of slachtoffers is uitgewerkt, kan Oekraïne uit de publieke opinie verdwijnen. Dat is het gevaar waarmee Zelenski nu wordt geconfronteerd.'

De Oekraïense president Volodimir Zelenski spreekt donderdag de Tweede Kamer toe via een videoverbinding. En dat belooft een bijzondere speech te worden. ‘Het feit dat hij, ongeschoren in zijn olijfgroene shirt, in een stad zit die gebombardeerd wordt geeft cachet aan de toespraak’, aldus communicatiedeskundige Lars Duursma tegenover RTL Nieuws.

Maar het is toch vooral wat Zelenksi in zijn toespraken zegt. Keer op keer worden Zelenski’s woorden door zijn toehoorders als ‘hartverscheurend’ of ‘historisch’ omschreven en gretig geciteerd door internationale media.

‘De strijd is hier. Ik heb munitie nodig, geen lift.’

‘Als je ons aanvalt, zullen het onze gezichten zijn die je ziet, niet onze ruggen.’

‘Het gaat er niet om dat ik met Poetin wil pr..

