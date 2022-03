In Frankrijk ontbreekt een realistische blik op immigratie en de islam

Op 10 april is de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. In de opiniepeilingen gaat de uittredende president al maandenlang soeverein aan de leiding. Zijn tegenkandidaat in de tweede en beslissende ronde op 24 april wordt vermoedelijk Marine Le Pen van het extreemrechtse Rassemblement National. De kans dat Macron een politiek linkse tegenstander tegenkomt is verwaarloosbaar klein.

Alleen formeel zijn deze verkiezingen met zes rechtse (inclusief Macron) en zes linkse kandidaten in evenwicht. Links vertegenwoordigt een klassiek rode kleurenwaaier. Naast twee trotskisten (wereldrevolutionairen) en een communist zijn dat de kandidate van de Parti Socialiste (PS), een ecologist en radicaal-socialist Mélenchon. Samen reikt dit..

