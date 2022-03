Beëindig zo snel mogelijk de oorlog in Oekraïne met een akkoord

De oorlog in Oekraïne brengt grote schade. Een snel akkoord met Rusland is van groot belang. De Europese Unie kan intussen doen wat écht nodig is om de democratie en rechtsstaat in Oekraïne te bevorderen.

Vluchtelingen uit Oekraïne komen aan op een vakantiepark in Nederland. 'Hoe eerder de Oekraïnse vluchtelingen terug kunnen naar hun land, hoe beter.'

De oorlog in Oekraïne moet zo snel mogelijk aan de onderhandelingstafel beëindigd worden. En ruil utopisch kortetermijndenken in voor langetermijn-realisme. De rol van de Helsinki Comités tijdens de Koude Oorlog kunnen als voorbeeld dienen.

Er zijn twee redenen waarom er nu een akkoord gesloten moet worden. We weten immers de minst slechte uitkomst van het conflict al: de Krim is verloren, Donbas en Luhansk krijgen waarschijnlijk een speciale status en Oekraïne behoudt de rol van bufferstaat, neutraal, zonder toetreding tot Europese Unie of de NAVO.

Militair analisten geven ondertussen aan dat een staakt-het-vuren in het voordeel is van de Russen. Daarom is het noodzakelijk dat de onderhandelingen plaatsvinden, terwijl de oorlog voor..

