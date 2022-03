Waarom kunnen zó weinig mensen out of the box, dus buiten de kaders denken als het om die zomertijd gaat (Nederlands Dagblad, 25 maart)? Of wél wisselen, of niet wisselen?

Ga gewoon op het halve uur er tussenin zitten. En dat dan zo laten!

Beide partijen voor de helft hun zin. Wat maakt zo’n half uurtje in de zomer of de winter nou uit?

