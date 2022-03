Oligarchen in beeld

Ik verbaas mij over de kennelijke onmogelijkheid in Nederland beslag te leggen op de bankrekeningen van Russische oligarchen. De wereld van zakelijke dienstverleners is de afgelopen jaren bedolven onder e-mails, brieven en formulieren om verplicht voor alle bestaande ‘entiteiten’ en bankrekeningen duidelijk te maken wie de Ultimate Beneficial Owner (UBO) is. Met verplichte kopieën van paspoorten en al, op straffe van fikse boetes. Nu kunnen we de UBO’s niet vinden? Waar is die verplichte documentenstroom dán voor geweest?