De stoerste weerman

De ene journalist vindt dat de zondag 20 maart overleden Piet bekend had moeten maken dat hij ernstig ziek was, hij had het zich ontnomen te zien hoe Nederland op z’n liefst en mooist was. Een andere vindt het nodig Piets overlijden te gebruiken om Gerrit Hiemstra de loftrompet toe te steken (ND, 23 maart). Niet dat Hiemstra die niet verdient, maar nu is het daar niet de tijd, plaats en het moment voor. Piet, die nooit om adoratie vroeg, die gewoon op zijn eigen manier zijn passie deelde met heel Nederland. Om Hiemstra zelf te quoten toen hij van Piets overlijden hoorde: ‘Uniek, dat is het goede woord. Paulusma heeft er in z’n eentje voor gezorgd dat het spectrum waarin je weerinformatie kunt overdragen, is verbreed. Hij bracht het letterlijk dicht bij de mensen.’ Wil je de klimaatproblematiek aan mensen duidelijk maken, dan hoef je niet per se stoer of een held te zijn. Neem Piet, de geridderde, gepassioneerde en unieke weerman die zei ‘een open dialoog met klimaatsceptici te houden. Praten over het menselijke aandeel hierin, maar de mens wel in zijn waarde laten. Er zijn mensen én wetenschappers die daar nu eenmaal anders over denken.’ Dat zegt maar weer hoe het weer Piets passie was. Voor hem steek ik de loftrompet. Oant sjen Piet.