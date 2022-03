Geef studenten snel duidelijkheid over het kostenplaatje van een nieuwe studie

Voor veel jonge mensen is deze periode het moment hun vervolgstudie te kiezen. Het kabinet bewijst hun, én ons land, een grote dienst door snel, liefst vóór Pasen, duidelijkheid te geven over de nieuwe financiële condities voor studeren in het hoger onderwijs.

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf ging begin februari in gesprek met studenten tijdens een bezoek aan de Maassilo. Het is onderdeel van een reeks werkbezoeken aan diverse onderwijsinstellingen.

Een mooie lenteweek als deze is niet alleen verkwikkend voor broedende vogels. Veel jonge mensen maken in de lente hun studieplannen voor een hogeschool of universiteit. Circa 225.000 jongeren beginnen binnenkort aan eindexamens op mbo, havo of vwo. Velen van hen willen naar het hoger onderwijs.

Het hbo telt nu ruim 490.000 studenten; de universiteiten circa 340.000. Een groeiend aantal van hen studeert in deeltijd; naast een baan en/of gezin, waarbij veelal werkgevers hun studie geheel of gedeeltelijk betalen.

De jongeren die hun havo, vwo of mbo succesvol afronden en naar het hoger onderwijs willen, zijn voor hun studiekosten veelal aangewezen op de vergoeding van de overheid. In de lente oriënteren ze zich op hun vervolg..

