Moet het verleden van Zelensky nu maar rusten?

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is een plotselinge held, een half jaar geleden was hij nog een grote schavuit.

Mensen willen de echte wereld graag zien als die in een Hollywoodfilm. Een strijd tussen een onkreukbare superheld en een booswicht die in alle opzichten slecht en gemeen is. Hierop zijn de westerns gebaseerd en bijna alle grote kaskrakers zoals Die Hard, James Bond, Indiana Jones, Batman, de Terminator en Rambo. Goed versus slecht.

En zo is het ook met de oorlog in Oekraïne. Daar is de rolverdeling duidelijk – tenminste veel duidelijker dan die bij de oorlogen in Irak en Syrië. De 21e-eeuwse duivel is de Russische president Poetin. Hij is de grote agressor. En de nieuwe superheld is de Oekraïense president Zelensky – de underdog die met gevaar voor eigen leven het land verdedigt.

Van helden worden de zonden vergeten en vergeven. Winston C..

