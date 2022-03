Bestaan die ongelovigen wel waar het SCP over spreekt? Laat de kloof vallen

Dat het geloof in God snel verdwijnt, zoals het SCP rapporteert, daarvan kun je in paniek raken. ‘Het helpt mij om mensen in mijn omgeving niet als (on)gelovigen te zien, maar als medemensen. Dat aantal neemt al jaren toe.’

Als ik stel dat ongelovigen niet bestaan, laat de reactie zich voorspellen: hoezo niet, ik kom ze elke dag tegen! De vraag is of ik moet bewijzen dat ze niet bestaan of dat het aan een ander is te bewijzen dat ze wel bestaan. Voordat we daar de discussie over aangaan, moet eerst een andere vraag beantwoord worden: wat bedoel je met ‘ongelovig’?

Die vraag kwam donderdag bij mij boven tijdens het lezen van deel 3 van het rapport ‘Religie in een pluriforme samenleving’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau: Buiten kerk en moskee. Dit laatste deel gaat volgens het voorwoord in op de levensbeschouwing van buitenkerkelijken en niet-gelovigen. Dat roept de vraag op: wie is een niet-gelovige? Bestaan die ongelovigen wel waar het SCP over spreekt?

