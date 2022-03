Schaamte & schuld

Het is terecht dat Sjirk Kuijper het schaamteloos gedrag van een gevierde voetballer aan de kaak stelt (Nederlands Dagblad, 24 maart). Ik besef ook dat een slotzin die als klap op de vuurpijl moet dienen – ‘En schaamte, dat is vluchtiger dan de schuld en schade bij slachtoffers’ – niet een afgeronde totaalvisie behelst.

Wel rijst de vraag of hiermee ‘schaamte’ terecht als minder dan schuld is neergezet. Het gaat immers in de genoemde kwestie louter om gespeelde of valse schaamte, nodig om uit de problemen te komen. Schaamte zelf is een ingrijpende dimensie van het menselijke leven die niet hoeft te concurreren met schuld als meer of minder.

In Genesis 2 en 3 gaat schaamte als een diepe, onderliggende laag van de menselijke identiteit ook vooraf aan schuld en besef van schuld. Schaamte grijpt je vertrouwen in eigen identiteit tot in de wortel aan en kan het leven tot een zinloos bestaan maken. Meer en meer mensen in de westerse wereld lijden meer aan schaamte dan aan besef van schuld. En vele niet-westerse culturen stellen ook eerder de vraag naar wie ‘ik..

