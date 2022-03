Wat is er aan hand met de ChristenUnie?

‘ChristenUnie verliest landelijk ruim 30 zetels. Wat is er aan de hand’, was te lezen in reactie op de gemeenteraadsverkiezingen (Nederlands Dagblad, 18 maart).

Het is altijd moeilijk een oorzaak aan te wijzen. Was het de moeilijke slogan? Of was het coranastandpunt van de CU de oorzaak?

Maar als tien procent van je aanhang opstapt, moet je wel heel goed nadenken. Met een lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen zoals nu het geval, was het logisch geweest minimaal tien procent winst te behalen.

De lokale afdelingen wijzen op zowel lokale als landelijke factoren. Zoals op Urk, waar de klap hard aankomt: de ChristenUnie raakt er twee van de vijf zetels kwijt. Lijsttrekker Meindert Bakker merkt op dat er ‘onder Urkers veel vragen leven over de landelijke lijn van de CU, zowel over de coronamaatregelen als over andere onderwerpen’.

Ikzelf heb vaak met verbijstering de debatten over een nieuw kabin..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .