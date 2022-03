Frits leeft van een uitkering en het lukt hem niet om aan zelfstandige woonruimte te komen. Wetten en regels van gemeentes staan in de weg.

Steeds meer gemeentes beseffen dat regelgeving in dienst staat van de mens, in plaats van andersom. Maar nog niet overal is die frisse wind gaan waaien. Mensen als Frits vallen nog steeds buiten de boot.

Frits is bijna 50. Hij is tegen de storm in komen fietsen, stapt verwaaid naar binnen en schenkt zichzelf maar meteen koffie in: ‘Ik heb altijd tegenwind.’ Frits is het type ruwe bolster, blanke pit. Geboren en getogen in deze stad. Voor de liefde verhuisde hij tien jaar geleden naar de Veluwe, maar de Veluwe en Frits – dat bleek geen goede match. En dus wilde hij na een paar jaar weer terug.

Maar dat was minder makkelijk dan gedacht. Want er was toen al geen huis te vinden. Dus klapte zijn moeder een logeerbed uit. Ze woont in een appartement voor 55+-ers, dus Frits mag zich niet inschrijven op haar adres. Daarom slaapt Frits al jaren nu eens bij zijn moeder, dan weer bij vrienden. Hij komt rond van een daklozenuitkering. Hij reage..

