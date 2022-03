Hoe je kunt geloven met hoofd, hart en ziel

Al vroeg in mijn leven voelde ik dat er geen verzoening mogelijk was tussen wat ik geacht werd te geloven en wat ik daadwerkelijk geloofde. Thuis werd ik door mijn ouders aangemoedigd vragen te stellen, en als ze het antwoord niet hadden, zeiden ze dat gewoon. Maar op de zondagsschool werd mijn vroegrijpe nieuwsgierigheid beantwoord met gefronste wenkbrauwen, geschraapte kelen en de bepaald niet subtiele suggestie dat goede christenen niet zulke brutale vragen stellen. Thuis hadden we het over een wereld die gebroken en goed was, een vruchtbare grond voor het moois wat wij erin te planten hadden. Op mijn pinksterbasisschool leerde ik dat achter elke boom een demon stond, dat Bill Clinton de antichrist was – ik heb bitter gehuild toen ik erachter kwam dat mijn opa op Clinton had gestemd – en dat de rest van de wereld in ‘duisternis’ gehuld was. In de kerk werd verteld dat vrouwen achter het aanrecht thuishoorden, terwijl mijn vader me thuis vertelde dat ik kon worden wat ik wilde. De christelijke boeken die ik las, vertelden me dat mijn hart me slechts op het verkeerde pad kon leiden; mijn moeder leerde me te luisteren naar mijn onderbuik.