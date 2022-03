Zondag gaat de klok weer een uur vooruit. Moet de zomertijd moet worden afgeschaft?

Komend weekend gaan we over op de zomertijd. De klok gaat een uur vooruit en dus blijft het ’s avonds langer licht. De wisseling van de tijden in het voorjaar en najaar is al jaren punt van discussie. Een permanente zomertijd zorgt voor betere verkeersveiligheid en meer energiebesparing, maar is juist nadelig voor de bouw, omdat het in de winter dan ’s ochtends pas laat licht wordt. En voor onze gezondheid zou het beter zijn als er geen wisselingen zijn, zeggen tegenstanders van de zomertijd.