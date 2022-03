Kan de NAVO christelijk handelen?

Wanneer je als volwassene ziet dat een kind wordt afgerost door een volwassen man, wat staat je dan te doen? Loop je door en kijk je hooguit nog een keer achterom om te zien of het kind misschien weet weg te komen? Is het niet zo dat je er op zijn minst heen loopt en tussen beiden in gaat staan om te voorkomen dat het kind nog meer klappen of schoppen krijgt toegediend? Ongeacht wat het kind mogelijk voor vervelende streek heeft uitgehaald?

In de Bijbel staat een prachtige tekst: Micha 6 vers 8. Deze klinkt zo eenvoudig: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’ ’Recht doen’, dat houdt óók in: opkomen tegen onrecht. Wat Rusland nu in Oekraïne uitvoert is op geen enkele manier te rechtvaardigen, het is voor honderd procent onrecht: mensen doodschieten en het land verwoesten.

Nu zitten wij relatief veilig bij de NAVO, een groep landen die heeft beloofd om elkaar te hulp te komen wanneer er één wordt aangevallen. Dat geeft een veilig gevoel en daar is niets op tegen. Maar wanneer je nu als groep landen ziet dat er één land verwoestend wordt aangevallen, ook al ..

